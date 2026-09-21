Kocaeli\'de belediye otobüsü ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen belediye otobüsünün 2 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen belediye otobüsünün 2 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda E.Ö. idaresindeki 41 BR 394 plakalı belediye otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Otobüs, K.G. yönetimindeki 41 UU 814 plakalı otomobil ile A.S'nin kullandığı 41 AYC 100 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otobüs sürücüsü E.Ö. ile otomobil sürücüsü K.G. ve aynı araçta bulunan V.G.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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