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Kocaeli'de Belediye Otoparkında Araçların Camları Kırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Belediye Otoparkında Araçların Camları Kırıldı

Kocaeli'de belediyeye ait açık otoparkta bulunan 35 aracın camlarını kıran kimliği belirsiz şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli\'de Belediye Otoparkında Araçların Camları Kırıldı
21.12.2023 - 12:39,  Güncelleme: 12:41
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KOCAELİ'de belediyeye ait açık otoparktaki 35 aracın camlarını kırıp, zarar veren kimliği belirsiz şüphelinin görüntüleri ile ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparkta meydana geldi. İddiaya göre; kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, eline aldığı parke taşı ile park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparka gelenler, araçlarının camının kırıldığını görünce polise haber verdi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, 35 aracın camında hasar meydana geldiği tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olay ile güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; eline parke taşı alan kişinin park halindeki araçların camlarını kırdığı, ardından rahat tavırlar sergileyerek otoparktan çıktığı görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de Belediye Otoparkında Araçların Camları Kırıldı - Son Dakika
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