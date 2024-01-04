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Darıca'da boşandığı eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Darıca'da boşandığı eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından tabancayla ateş açılan Tülay Dağaşan ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı. Maalesef, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tülay Dağaşan kurtarılamadı.

04.01.2024 - 22:17,
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından tabancayla ateş açılan Tülay Dağaşan (44), mermilerin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 3'ünün boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Şefik Karaali ise geldiği servis aracına binerek olay yerinden kaçtı. Şefik Karaali'nin Tülay Dağaşan'ı olaydan önce tehdit ettiği de öne sürüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

KURTARILAMADI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski eşi Şefik Karaali tarafından sokakta yürürken tabancayla vurularak ağır yaralanan Tülay Dağaşan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Şefik Karaali'nin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. (DHA)

Darıca\'da boşandığı eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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