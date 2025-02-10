Kocaeli'de Çayırova Gümüşspor ligden çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Çayırova Gümüşspor ligden çekildi

Kocaeli'de Çayırova Gümüşspor 17 yaş altı takımı, Çerkeşli Spor müsabakasının bitiminde yaşanan olayların ardından ligden çekildiğini açıkladı.

10.02.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Çayırova Gümüşspor 17 yaş altı takımı, Çerkeşli Spor müsabakasının bitiminde yaşanan olayların ardından ligden çekildiğini açıkladı.

Kocaeli 17 yaş altı ligi K grubunda mücadele eden Çayırova Gümüşspor ile Çerkeşli Spor arasında 9 Şubat Pazar günü Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda oynanan müsabakanın hakemi Ersin Demiröz, Çayırova Gümüşspor futbolcusu E.Ç'ye (16) kırmızı kart gösterdi.

Maç sonunda E.Ç'nin bıçakla saldırdığı hakem Demiröz, sırtından hafif şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan hakem tedavisinin ardından taburcu edilirken genç futbolcu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Çayırova Gümüşspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çerkeşli Spor müsabakasının bitiminde yaşanan ve asla tasvip edilmeyen, sporun centilmenlik ruhuna yakışmayan olay sebebiyle büyük üzüntü yaşandığı belirtildi.

Geçmişte olduğu gibi bugün de hakemlerin yanında olarak olayın kınandığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu olay neticesinde kulüp yönetimi olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda U-17 takımımızın ligin kalan maçlarına devam edemeyeceği kanaatine varılmıştır. Bu doğrultuda Çayırova Gümüşspor U-17 futbol takımımızı 2024-2025 sezonu Kocaeli U-17 K grubundan çekme kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte kulüp olarak futbolun dostluk, kardeşlik, sportmenlik, hakemlerimize ve tüm paydaşlarımıza saygı çerçevesinde oynanması gerektiğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Yaşanan olaylardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, değerli hakemimiz Ersin Demiröz'e ve Kocaeli İHK ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Çayırova, kocaeli, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Çayırova Gümüşspor ligden çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 05:05:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Çayırova Gümüşspor ligden çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.