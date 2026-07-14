Kocaeli'de Cinayet Davasında Karar Açıklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 2 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde Mertcan Pekatik'in (22) öldürüldüğü olaya ilişkin yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık O.G. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Selçuk S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkemede söz verilen sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, daha önce müştekiler M.E, B.D. ve C.B'ye yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs"ten her bir mağdur için 9'ar yıl olmak üzere 27 yıl hapis cezası verdiği sanık Selçuk S'nin, B.D. ve C.B. yönünden bu suçtan beraatine hükmetti.

Heyet, "kasten öldürmeye yardım" suçundan delil yetersizliğinden beraat ettirdiği tutuksuz sanık O.G'yi, bu suçtan 11 yıl hapse mahkum etti ve hükümle birlikte tutuklanmasını kararlaştırdı.

Süreç

İzmit'te 19 Haziran 2022'de B.D, C.B. ve M.E. ile eğlence mekanına giden Mertcan Pekatik, burada çıkan tartışma üzerine dışarı çıkmış, elinde tabancayla gelen kişinin açtığı ateş sonucu yaralanarak hayatını kaybetmişti. M.E, B.D. ve C.B. ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Şüpheliler Selçuk S, O.G, S.K. ve O.A. aynı gün ekiplerce yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Selçuk S. tutuklanmıştı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Selçuk S, maktul Mertcan Pekatik'e yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, ayrıca müştekiler M.E, B.D. ve C.B'ye yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan her bir mağdur için 9'ar yıl olmak üzere 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar O.A, M.K, S.K. ve O.G'nin, beraatlerine karar vermişti.