Kocaeli\'de COP31 hazırlıkları kapsamında 2 bin defne fidanı dağıtıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İzmit Kent Meydanı'ndaki etkinlikte, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmit Orman İşletme Müdürlüğü ile Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü stant kurdu.

Etkinlikte vatandaşlara 2 bin defne fidanı dağıtılırken, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesine üye çocuklar da etkinliğe aktif olarak katılarak vatandaşlarla iklim değişikliği konusunda görüşmeler gerçekleştirdi, çevre ve iklim krizine ilişkin röportajlar yaptı.

Vatandaşlar ayrıca, etkinlik alanında oluşturulan "İklim Ağacı"na iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı.