Kocaeli'de COP31 hazırlıkları kapsamında 2 bin defne fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de COP31 hazırlıkları kapsamında 2 bin defne fidanı dağıtıldı

Kocaeli\'de COP31 hazırlıkları kapsamında 2 bin defne fidanı dağıtıldı
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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de farkındalık etkinliği düzenlendi. İzmit Kent Meydanı'ndaki etkinlikte vatandaşlara 2 bin defne fidanı dağıtılırken, çocuklar da iklim değişikliği konusunda görüşmeler ve röportajlar yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İzmit Kent Meydanı'ndaki etkinlikte, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmit Orman İşletme Müdürlüğü ile Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü stant kurdu.

Etkinlikte vatandaşlara 2 bin defne fidanı dağıtılırken, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesine üye çocuklar da etkinliğe aktif olarak katılarak vatandaşlarla iklim değişikliği konusunda görüşmeler gerçekleştirdi, çevre ve iklim krizine ilişkin röportajlar yaptı.

Vatandaşlar ayrıca, etkinlik alanında oluşturulan "İklim Ağacı"na iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de COP31 hazırlıkları kapsamında 2 bin defne fidanı dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de COP31 hazırlıkları kapsamında 2 bin defne fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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