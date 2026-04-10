Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi ile Üreticilere 392 Koç Teslim Edildi

10.04.2026 12:22
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli 'Damızlık Koç Desteği Projesi' kapsamında, kura ile belirlenen üreticilere 392 damızlık koç dağıtıldı. Proje, hayvancılıkta verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliğini desteklemek için başlattığı yüzde 50 hibeli 'Damızlık Koç Desteği Projesi' kapsamında, üreticilere koçlarını düzenlenen törenle teslim etti. 2024 yılında başlatılan ve üç yıldır devam eden projede, bugüne kadar toplam 392 damızlık koç, kura ile belirlenen hak sahiplerine dağıtıldı. Bu dağıtım, Kullar'daki Distilasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı ve Karacabey Merinos ırkı koçlar, Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden temin edildi.

Dağıtım törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı katıldı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, projenin çiftçilere bereket getirmesini diledi ve Başkan Tahir Büyükakın'ın selamlarını iletti. Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Çakır ise, bu desteğin üreticiler için büyük önem taşıdığını ve ilaç gibi geldiğini belirtti. Üreticiler de memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Proje kapsamında, yaklaşık 7 milyon 150 bin TL'lik bütçe kullanıldı ve dağıtılan koçlar, üreticilerin damızlık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra hayvancılıkta verimliliği artırmaya katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi, projeyle kuzularda ikizleme oranını yüzde 75-80'e çıkararak, erkek kuzu karkas ağırlıklarını artırmayı, beslenme sürelerini kısaltmayı ve yem maliyetlerini yaklaşık yüzde 25 düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca, veteriner hekimler tarafından düzenli sürü takibi ve teknik destek sağlanarak, sürdürülebilir üretim teşvik ediliyor. Bu destekler, kırsal kalkınmayı güçlendirerek, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa katkıda bulunuyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:55:51.
