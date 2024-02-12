Kocaeli'de durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli\'de durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılan bir uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 8 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

12.02.2024 00:01
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 8 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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