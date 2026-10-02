Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 511 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 511 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında

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Kocaeli\'de düzenlenen operasyonda 511 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında
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Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada şüpheli görülen 1 kişinin üst aramasında Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda tarihi nitelikte 511 eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Şüpheli görülen 1 kişinin üst aramasında Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 511 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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