Kocaeli\'de düzenlenen operasyonda 511 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 511 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada şüpheli görülen 1 kişinin üst aramasında Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda tarihi nitelikte 511 eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Şüpheli görülen 1 kişinin üst aramasında Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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