EKMEK FIRINININ BACASI DEVRİLDİ
Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına devam ediyor. Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'ndeki bir ekmek fırınının bacası da fırtına sebebiyle çatıya devrildi. Çatıda savrulan bacayı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bacayı merdivenli araçla bulunduğu yerden alarak caddeye indirdi.
Nabi Yazıcı/KÖRFEZ (Kocaeli),
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Ekmek Fırınının Bacası Fırtına Sebebiyle Devrildi - Son Dakika
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