Kocaeli'de El Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı
Kocaeli'de terör örgütü El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmişte örgüt içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 zanlı, 28 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'de terör örgütü El Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
Geçmişte terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 zanlı, 28 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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