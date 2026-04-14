Elektrik Zamlarına Karşı Kocaeli'de Protesto: Dağıtım Bedeli 5 Yılda Yüzde 880 Arttı
Elektrik Zamlarına Karşı Kocaeli'de Protesto: Dağıtım Bedeli 5 Yılda Yüzde 880 Arttı

14.04.2026 10:50
Eğitim Sen Kocaeli Şubesi ev sahipliğinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bileşenleri, elektrik faturalarındaki zamları protesto ederek artan enerji maliyetlerinin yurttaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Yapılan açıklamada, mevcut enerji politikalarının toplum yararından uzak ve halkın yaşam hakkını ihlal eden bir durum olduğu belirtildi.

Kocaeli'de Eğitim Sen Kocaeli Şubesi ev sahipliğinde bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bileşenleri, elektrik faturalarına yapılan zamları protesto etti. Ortak basın açıklamasında, artan enerji maliyetlerinin yurttaşlar üzerindeki yükünün her geçen gün ağırlaştığı vurgulanırken, mevcut politikaların kamu yararından uzak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, elektrik faturalarına yapılan zamların teknik bir düzenleme değil, halkın yaşam hakkına yönelik bir müdahale olduğu belirtildi. Resmi Gazete'de 4 Nisan 2026'da yayımlanan tarife değişikliği incelendiğinde, konut abonelerine fatura toplamında yüzde 25 zam yansıtıldığı kaydedildi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartlarını korumak için aylık 230 kWh enerji tüketimi için ödemesi gereken tutar, bu zamla birlikte 595,8 TL'den 744,7 TL'ye yükseldi.

Nisan 2026 itibarıyla oluşacak düşük tüketimli konut faturasının yüzde 74,8'ini dağıtım bedeli oluşturmaktadır. 2022'de yüzde 22 düzeyinde olan dağıtım bedelinin, Nisan 2026'da faturanın yüzde 74,8'ine ulaşması kabul edilemez bulundu. 1 Nisan 2021'de 230 kWh enerji tüketen 4 kişilik ailenin elektrik asgari faturası 183,4 TL iken, 4 Nisan 2026 itibarıyla yüzde 306 artışla 744,7 TL'ye yükselmiştir. Bu süreçte, enerji bedeli yalnızca yüzde 24,5 artarken, dağıtım bedeli ise yüzde 880 zamlanmıştır.

Açıklamada, fatura yükü altında ezilen hanelerin arttığı günümüzde, enerji politikalarının sosyal tarife esasıyla yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Enerji alanının planlama, kamu yararı ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yönetilmesi gerektiği, ancak bugün tamamen şirketlerin kâr hırsına teslim edildiği ifade edildi. Talepler arasında, elektrik zamlarının derhal geri çekilmesi, enerji alanındaki özelleştirme politikalarına son verilmesi, üretim ve dağıtım süreçlerinin kamulaştırılması ve enerjinin tüm yurttaşlar için erişilebilir, eşit ve düşük maliyetli bir kamu hizmeti haline getirilmesi yer aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Kocaeli, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik Zamlarına Karşı Kocaeli'de Protesto: Dağıtım Bedeli 5 Yılda Yüzde 880 Arttı - Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
SON DAKİKA: Elektrik Zamlarına Karşı Kocaeli'de Protesto: Dağıtım Bedeli 5 Yılda Yüzde 880 Arttı - Son Dakika
