Elektrik Zamlarına Karşı Kocaeli'de Protesto: Dağıtım Bedeli 5 Yılda Yüzde 880 Arttı

Kocaeli'de Eğitim Sen Kocaeli Şubesi ev sahipliğinde bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bileşenleri, elektrik faturalarına yapılan zamları protesto etti. Ortak basın açıklamasında, artan enerji maliyetlerinin yurttaşlar üzerindeki yükünün her geçen gün ağırlaştığı vurgulanırken, mevcut politikaların kamu yararından uzak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, elektrik faturalarına yapılan zamların teknik bir düzenleme değil, halkın yaşam hakkına yönelik bir müdahale olduğu belirtildi. Resmi Gazete'de 4 Nisan 2026'da yayımlanan tarife değişikliği incelendiğinde, konut abonelerine fatura toplamında yüzde 25 zam yansıtıldığı kaydedildi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartlarını korumak için aylık 230 kWh enerji tüketimi için ödemesi gereken tutar, bu zamla birlikte 595,8 TL'den 744,7 TL'ye yükseldi.

Nisan 2026 itibarıyla oluşacak düşük tüketimli konut faturasının yüzde 74,8'ini dağıtım bedeli oluşturmaktadır. 2022'de yüzde 22 düzeyinde olan dağıtım bedelinin, Nisan 2026'da faturanın yüzde 74,8'ine ulaşması kabul edilemez bulundu. 1 Nisan 2021'de 230 kWh enerji tüketen 4 kişilik ailenin elektrik asgari faturası 183,4 TL iken, 4 Nisan 2026 itibarıyla yüzde 306 artışla 744,7 TL'ye yükselmiştir. Bu süreçte, enerji bedeli yalnızca yüzde 24,5 artarken, dağıtım bedeli ise yüzde 880 zamlanmıştır.

Açıklamada, fatura yükü altında ezilen hanelerin arttığı günümüzde, enerji politikalarının sosyal tarife esasıyla yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Enerji alanının planlama, kamu yararı ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yönetilmesi gerektiği, ancak bugün tamamen şirketlerin kâr hırsına teslim edildiği ifade edildi. Talepler arasında, elektrik zamlarının derhal geri çekilmesi, enerji alanındaki özelleştirme politikalarına son verilmesi, üretim ve dağıtım süreçlerinin kamulaştırılması ve enerjinin tüm yurttaşlar için erişilebilir, eşit ve düşük maliyetli bir kamu hizmeti haline getirilmesi yer aldı.