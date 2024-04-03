Kocaeli\'de firari hükümlü yakalandı

Tokat ve Çevresinde Yeni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor

Tokat Üniversitesi bünyesinde Sulusaray ilçesinde inşa edilen Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yakın bir zamanda hizmete girecek. 13 bin 860 metrekarelik alanda kurulan merkez, 2 bin yıllık termal suyuyla bölgeye önemli bir sağlık hizmeti sunacak. Merkezde 100 yatak kapasitesi, bay ve bayanlar için ayrı havuzlar, modern tesisler ve tedavi odaları bulunuyor. Ayrıca, tamamlanan merkezin bölgeye istihdam sağlaması planlanıyor.