Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 17 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan Y.A'yı (23) Başiskele'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
