Kocaeli'de Gaz Patlaması Davası Sürekli - Son Dakika
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Kocaeli'de Gaz Patlaması Davası Sürekli

Kocaeli'deki gaz patlaması davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi, duruşma ertelendi.

15.01.2025 12:18
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Kocaeli'de 2017 yılında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmit Körfezi'ndeki patlamada yanan servis teknesinin sahibi tutuksuz sanık S.İ. ve M.E. ile müşteki H.D. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık M.E, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, patlamanın olduğu birimin işletilmesinden kendisinin sorumlu olmadığını söyledi.

Müşteki H.D. ise sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Katılan avukatı, müvekkilinin beyanlarına iştirak ederek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.

Olay

Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkisinde 27 Nisan 2017'de gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangında 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cumhuriyet savcısı, 30 Mart 2021'de açıkladığı mütalaasında, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışıyla asli ve tali kusurlu olarak 1 kişinin ölümüne ve 10 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirterek, tutuksuz sanıklar S.İ, E.G, C.T. ve K.H'nin "taksirle öldürme" ve "yaralama" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını, M.P, Y.P. ve Y.H'nin ise beraatini talep etmişti.

Kaynak: AA

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