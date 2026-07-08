Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Üç aylık projeli çalışma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Edirne'de yurda yasa dışı yollarla sokulan düzensiz göçmenlerin, sahte belgelerle sevk edildikleri, kayıt dışı çalıştırılarak barındırıldıkları tespit edildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen 14 operasyonda 15 zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 42 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Öte yandan operasyonlarda düzensiz göçmenler adına hazırlanan sahte kimlik belgeleri ile suçta kullanılan 9 araca el konuldu.