Kocaeli'de Hapis Cezaisi Yakalandı

Kocaeli'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, İzmit ilçesinde şüphe üzerine U.Y'yi durdurdu.

Yapılan kontrolde ekipler, U.Y'nin cezaevi firarisi olduğunu, hakkında da 5 farklı aranma ile 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.