Kocaeli'de hızlı tren kazası tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de hızlı tren kazası tatbikatı

Kocaeli\'de hızlı tren kazası tatbikatı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de hızlı tren kazası senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikatta, 159 personel müdahalede bulundu.

Kocaeli'de 3 ilden ekiplerin katılımıyla hızlı tren kazası senaryosuyla tatbikat yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, TCDD Gebze Vagon Bakım Atölyesi Müdürlüğü'nde tren kazası meydana geldi.

İhbar üzerine TCDD, AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve belediyelerin ekipleri ile arama kurtarma birimleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılara alanda müdahalenin yanı sıra arama-kurtarma ve hastane sevk süreçlerinin gerçekleştirildiği tatbikatta, destek amacıyla Sakarya ve Yalova'dan UMKE ekiplerinin katılımıyla 159 personel görev aldı.

Ekiplerin, tren içerisinde sıkışan ve kaza anında dışarı fırlayan yaralıları, kurdukları sistemle bulundukları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etmesi ve yaralıların hastaneye ulaştırılmasıyla tatbikat tamamlandı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, hızlı tren kazası sonucu meydana gelebilecek olaylara en erken müdahale etme kapasitelerini test ettiklerini söyledi.

Senaryo gereği yaralıların kaza sahasından çıkarılması ve ilk müdahalelerinin yapılıp hastaneye nakledilmesi konusunda kendilerini test ettiklerini anlatan Pehlevan, "Kocaeli, Yalova ve Sakarya'dan UMKE timleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve yerel belediyeler tatbikatta görev yapmakta. Kendi kabiliyetlerimizi ve kapasitemizi kontrol etmek, hem de olabilecek bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak her türlü riske karşı eğitimlerimizi bu şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Pehlevan, sadece kazalar değil deprem, yangın ve her türlü olağanüstü durumda UMKE ekiplerinin önem arz ettiğini vurgulayarak, "Her türlü senaryoya karşı eğitimlerimiz sık ve özenle devam ediyor. Umuyorum ki ülkemizde toplum sağlığını riske edecek olağanüstü bir olay yaşanmaz ama buna da en iyi şekilde hazırlanmak en büyük görevimiz. Bütün arkadaşlarımız burada gönüllü olarak en iyi şekilde görev yapmaya çalışıyor. Ekiplerimize gayretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Tren Kazası, Acil Durum, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hızlı tren kazası tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
15:31
Daha fazla dayanamayıp tribünü ateşe verdiler
Daha fazla dayanamayıp tribünü ateşe verdiler
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:29
Erdal Beşikçioğlu’nun cezaevine nakledildiği anlar Görüntüsü korkuttu
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu
14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 15:57:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de hızlı tren kazası tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.