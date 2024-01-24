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Kocaeli'de İnşaat Şantiyesinde Çıkan Yangında 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de İnşaat Şantiyesinde Çıkan Yangında 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında, bir işçi hayatını kaybetti. İşçilerin kaldığı betonarme binada çıkan yangın sonucunda, içeride mahsur kalan Mehmet D. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli\'de İnşaat Şantiyesinde Çıkan Yangında 1 İşçi Hayatını Kaybetti
24.01.2024 - 13:03,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.

İlimtepe Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı tek katlı betonarme binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada eşyalarını almak için binaya giren Mehmet D. (49), içeride mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dışarı çıkarılan Mehmet D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet D'nin, bir süre önce kardeşleriyle çalışmak için Van'dan Kocaeli'ye geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de İnşaat Şantiyesinde Çıkan Yangında 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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