KOCAELİ'de, Yarımca Sanayi Sitesi'nde daha önce kaçak alkol ve temizlik ürünleri ele geçirilip mühürlenen depoda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, mührün kırıldığı ve içeriye yine kaçak ürünlerin depolandığı belirlendi.
Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde, Yarımca Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin deposunda saat 10.30 sıralarında kazanda bilinmeyen nedenle parlama nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri su ve köpükle yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında depoda kimsenin olmadığı belirlendi.
17 OCAK'TA BASKIN YAPILMIŞ
Bu arada yangının çıktığı depoya Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 17 Ocak'ta baskın yaptığı ve mühürlediği öğrenildi. Depoda, piyasa değeri 3,5 milyon TL olan etil alkol, sahte etiket, kazanlar, etiket yapıştırma makinesi gibi kaçak üretimde kullanılan malzemelerin ele geçirildiği ve gözaltına alınan 2 kişinin adli kontrolle serbest kaldığı belirtildi. Deponun daha sonra da mührünün kırılarak içeriye aynı ürünlerin depolandığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Kaçak Ürünlerin Depolandığı Mühürlü Depoda Yangın Çıktı - Son Dakika
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