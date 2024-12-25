Kocaeli'de Kalbinden Vurulmuş Cansız Bedeni Bulunan Kadının Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kalbinden Vurulmuş Cansız Bedeni Bulunan Kadının Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli\'de Kalbinden Vurulmuş Cansız Bedeni Bulunan Kadının Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

İzmit ilçesinde evinde kalbinden tabancayla vurulmuş halde bulunan Funda Emine Büte'nin erkek arkadaşı gözaltına alındı fakat serbest bırakıldı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

25.12.2024 16:02  Güncelleme: 16:03
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evinde kalbinden tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Funda Emine Büte'nin (46) gözaltına alınan erkek arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Büte'nin evinde erkek arkadaşına yazdığı not bulunduğu, silahta da Büte'ye ait parmak izi, elinde de barut izi tespit edildiği belirtildi.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın 6'ıncı katında yaşayan Funda Emine Büte'den haber alamayan komşuları, yakınlarına haber verdi. Dün sabah saatlerinde adrese gelip eve giren yakınları, içeri girdiklerinde Büte'yi kanlar içerisinde kalbinden silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, Funda Emine Büte'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Büte'nin cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve binada inceleme yaptı. Burada yapılan incelemede Büte'nin erkek arkadaşına yazdığı not bulundu.

ERKEK ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Funda Emine Büte'nin ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tabancada yapılan incelemede Büte'ye ait parmak izi, elinde de barut izi tespit edildiği öğrenildi.

Kalbinden tek kurşunla vurulan Büte'nin cenazesi işlemleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bir fabrikada çalışan Funda Emine Büte'nin cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Funda Emine Büte'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kalbinden Vurulmuş Cansız Bedeni Bulunan Kadının Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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