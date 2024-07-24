Kocaeli'de Kargo İle Silah Kaçakçılığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Körfez ilçesine gönderilen bir kargo paketinde, 5 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ele geçirdi.

Olaya ilişkin kargoyu gönderen ve teslim alan 3 zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.