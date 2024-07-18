Kocaeli'de Kendilerini Polis Olarak Tanıtan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kendilerini Polis Olarak Tanıtan Şüpheliler Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir eve giderek kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, kimlik bilgilerinin çalındığını söyleyerek 300 bin lira değerinde altın ve para aldı. Dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildikten sonra Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Körfez Adliyesine sevk edildi.

18.07.2024 13:49
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Kocaeli'de evine gittikleri kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp para ve altın alan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesindeki bir eve giderek kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, kimlik bilgilerinin çalındığını ve operasyon yapacaklarını söyledikleri kişiden 300 bin lira değerinde altın ve para aldı.

Dolandırıldığını anlayan kişinin ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme ve araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen H.İ.Y, İ.B. ve A.T. Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Şanlıurfa, Kocaeli, Körfez, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kendilerini Polis Olarak Tanıtan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kendilerini Polis Olarak Tanıtan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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