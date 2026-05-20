Kocaeli\'de Kurban Bayramı Denetimi

20.05.2026 12:28
Kocaeli otogarında bilet fiyatları denetlendi, tavan fiyatlara uyulması sağlanacak.

Türkiye'de birçok ilde Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Kocaeli'de otogarda denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs firmalarının biletlerine yönelik denetiminde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyatları ile vatandaşa uygulanan bilet fiyatları karşılaştırıldı.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat, huzurlu ve ekonomik çıkarlarını koruyucu bayram geçirebilmeleri için ülke genelinde otobüs terminallerinde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Uzunkaya, otobüs terminallerinde satılan biletlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüğü tarafından fiyat tarifelerinin belirlendiğini aktararak "Belirlenen tavan tarifelerine firmalarımız kendi inisiyatiflerini kullanarak belirli indirimler yapabilmektedirler. Hem internet ortamında hem fiziki olarak satılan bütün biletlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenmiş tarifeye uygun olup olmadığı konusundaki denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu denetimlerin bayram esnasında ve sonrasında da yapılacağını dile getiren Uzunkaya, piyasanın ve ticaretin bozulmasına sebep olacak her türlü davranışa idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

Uzunkaya, vatandaşlara da internet üzerinden ve fiziki ortamda bilet alımı yaptıklarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenmiş fiyat listesini kontrol etme uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

