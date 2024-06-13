Kocaeli'de Lise Öğrencileri Mezuniyet Törenine Alınmadı - Son Dakika
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Kocaeli'de Lise Öğrencileri Mezuniyet Törenine Alınmadı

Kocaeli'de bir lisede bazı kız öğrencilerin 'uygunsuz kıyafet giydikleri' gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamaları üzerine Kocaeli Valiliği inceleme başlattı. Eğitim-İş Sendikası ise bu uygulamanın toplumsal barışa hizmet etmediğini ve soruşturma açılmasını talep etti.

13.06.2024 12:39
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(KOCAELİ)- Kocaeli'de bazı lise öğrencilerinin 'uygunsuz kıyafet giydikleri' gerekçesi ile mezuniyet törenine alınmamalarına ilişkin Kocaeli Valiliği iki müfettiş görevlendirerek inceleme başlattı.

Kocaeli Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilerin 'açık giyindikleri' gerekçesiyle okul yönetimi tarafından mezuniyet törenine alınmadığı iddia edildi. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce iki eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir" ifadeleri yer aldı.

"28 Şubat sürecini aratmayan bu tür uygulamalar toplumsal barışa hizmet etmez"

Eğitim- İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesi mezuniyet töreninde kız öğrencilerimizin kıyafetleri gerekçe göstererek mezuniyete alınmadıkları veliler tarafından sosyal medyada paylaşılmış olup sendika olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda protokolün katılacağı bahane edilerek özellikle kız öğrencilerin kıyafetleri günler öncesinden okul yönetimi tarafından görülmek istenmiş, kıyafetine onay çıkan öğrencilerin programa dahil edileceği söylenmiştir. Bugün yapılan programa da okul yönetimince kıyafeteri uygun bulunmayan öğrenciler alınmayarak okul kapısı önünde bekletilmiştir.  Bu uygulama cumhuriyetin 100. yılını kutlayan laik Türkiye Cumhuriyetine yakışmayan bir uygulamadır. 28 Şubat sürecini anımsatan hatta aratmayan bu tür uygulamalar ülkenin toplumsal barışına hizmet etmeyeceği gibi yıllardır kadının kıyafetleri üzerinden yürütülen anlamsız tartışma ve uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın zaman geçirmeden derhal açılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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