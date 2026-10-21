Kocaeli'de mahkeme bıçakla öldürme sanığına indirim uygulayarak 25 yıl hapis verdi - Son Dakika
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Kocaeli'de mahkeme bıçakla öldürme sanığına indirim uygulayarak 25 yıl hapis verdi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesinde kasten öldürme suçundan indirimle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maktulün ailesinin katıldığı duruşmada sanık adalete sığındığını söyledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.T, maktulün anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan F.T, "Adaletinize sığınıyorum, böyle olmasını istemezdim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan indirim uygulayarak 25 yıl hapsine hükmetti.

Olay

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Ağustos 2025'te F.T. ve P.T. (20) arasında çıkan kavgada, göğsünden bıçakla yaralanan P.T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan F.T, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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