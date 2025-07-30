Kocaeli'de Mobil Nüfus Hizmeti - Son Dakika
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Kocaeli'de Mobil Nüfus Hizmeti

Kocaeli\'de Mobil Nüfus Hizmeti
30.07.2025 11:22
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Kocaeli, kırsal mahallelerde mobil araçla kimlik ve sürücü belgesi hizmeti sunuyor.

Kocaeli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara mobil araçla kimlik ve yeni tip sürücü belgesi hizmeti sunuyor.

İl genelindeki sabit nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak için devreye alınan mobil araç, GPRS tabanlı sistemle bakanlık veri tabanına bağlanarak vatandaşlara yerinde başvuru imkanı sağlıyor.

Kimlik ve sürücü belgesi başvurularında parmak izi ve veri girişi gibi işlemleri gerçekleştirilen araç sayesinde, Kasım 2024'ten bu yana 3 bin 500'e yakın vatandaşın işlemi tamamlandı.

Kocaeli Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser, AA muhabirine, projeyi Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın talimatıyla hayata geçirdiklerini, Büyükşehir Belediyesinden tahsis edilen aracın mobil hizmet vermek üzere donatıldığını anlattı.

Özellikle yaşlı, engelli ve ulaşım sorunu yaşayan vatandaşların taleplerini karşılamak için bu sistemi geliştirdiklerini belirten Eser, mobil hizmet modeliyle sahada bu işi sürdüren tek örneğin Kocaeli olduğunu ifade etti.

Eser, ehliyet yenileme süresinin azalmasıyla başvuruların arttığını, bundan dolayı hafta sonları da hizmet verdiklerini aktararak, 31 Aralık'a kadar yaklaşık 1500 kişinin kimlik ve ehliyet işlemlerini mahallerinde gerçekleştirdiğini, yoğun talep nedeniyle mayıs ayı itibarıyla tekrar sahaya çıktıklarını ve yaklaşık 2 bin kişiye ulaştıklarını kaydetti.

Mobil araçla randevusuz hizmet

Araçla gittikleri mahallenin muhtarlığına sistemi kurduklarını ve hizmete başladıklarına değinen Eser, şöyle devam etti:

"Devleti vatandaşımızın ayağına getirerek iş ve işlemlerini hızlandırdık. Bu zaman zaman vatandaş memnuniyetini ön plana getirmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın yüreklerine dokunarak nüfus müdürlüklerine gelemeyen yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızın, işini bırakıp da nüfus müdürlüklerine randevu alamayan vatandaşlarımızın cumartesi günü de dahil randevusuz şekilde faydalanmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımız, yaşlılarımız, gençlerimizin nüfus cüzdanlarını kimlik kartıyla ehli eski tip ehliyetlerini, sürücü belgeleriyle değişimini sağladık."

Hizmetten dolayı hafta içerisinde nüfus müdürlüklerindeki yoğunlukların da azaldığına işaret ederek, "Muhtarlıklara bir hafta öncesinden haber veriyoruz. 'Muhtarım biz size geliyoruz. Ehliyet değişimi, yerine kimlik değişimi için şunlar lazım.' diyoruz. Muhtarımız çevre köylere haber vererek o köyde toplanma merkezi oluşturuyor. O köyde en azından 10 köyün vatandaşının işlemlerini hafta içi yürütmekteyiz." şeklinde konuştu.

Eser, yaptıkları çalışmanın, vatandaşın devleti yanında hissetmesine vesile olduğunu, memnuniyeti artırdığını sözlerine ekledi.

Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Muhtarı Yusuf Öner, böyle bir hizmetin mahallelerinde "ilk" olduğunu belirterek, muhtarlığında adeta bir nüfus müdürlüğü kurulduğunu anlattı.

Öner, "Sayın Valimize, İl Nüfus Müdürümüz İlhan Eser'e, ilçe nüfus müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 3-4 mahalleden vatandaşlarımızı buraya topladık. Vatandaşımızın ayağına bu hizmetin gelmesi çok kıymetli. İki gün önceden duyurularımızı yaptık, bugün de yaklaşık 100 kişiye ulaşıldı. Böyle bir fırsat her zaman gelmez, devletimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Kimlik belgesi değişimi için muhtarlığa gelen 56 yaşındaki Ahmet Ağlık ise mobil hizmetin kendileri için büyük kolaylık olduğunu dile getirerek, "Devletimize teşekkür ederim. Allah razı olsun yardım edenden, onlara vesile olandan, muhtarımızdan." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Mobil Nüfus Hizmeti - Son Dakika

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