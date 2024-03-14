Kocaeli\'de Nakit Para ve Bağış Kumbarası Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de bir iş yerinden nakit para ve bağış kumbarasını çalan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Mart'ta İzmit'teki bir iş yerinden 4 bin 500 lira para ile SMA hastası çocuk için bağış toplanan kumbaranın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Araştırmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen B.G. ile yaşı küçük yabancı uyruklu H.S. Gölcük'te gözaltına alındı.
Şüphelilerden B.G'nin 5, H.S'nin de 181 farklı suç kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye'de gerçekleştirilebilecek diğer UEFA organizasyonları da değerlendirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde lavanta yetiştiriciliği yapan İlhan Emir, tarlasına giden yolun bozuk olmasından dolayı üretim yapmakta güçlük çektiğini belirtti. Emir, ulaşım sorununun çözülmesi için devletin desteğini beklediğini ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceğini açıkladı. Dağ, Karabağlar ilçesinde esnaf ziyareti yaparken bu sözü verdi ve taksicilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Ayrıca, Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı ve onlara desteklerini iletti.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda U.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Şila adlı Pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldüren sanığın cezası, istinaf mahkemesinde 4 yıla çıkarıldı ve sanığın tutuklanmasına karar verildi. Ömer Faruk Baki'nin 'iyi hal' indirimi ile aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası, itiraz üzerine yeniden yargılanması sonucunda artırıldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Başkan Şimşek, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını takdir etti ve Tıp Bayramlarını kutladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kulübesini yakarak köpeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, yeniden yargılama sonucu 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın istinaf başvurusu sonucunda hükmü bozulan dosya, yerel mahkemeye gönderildi. Sanık, duruşmaya katılmazken, mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. Hayvan hakları savunucuları, sanığın tutuklanmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilçede hayata geçirdikleri aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü tebrik etti.
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, sabahın erken saatlerinde hal esnafı ile bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen ilgiyle karşılanan Pekdemir, varil içinde yakılan ateş başında esnafların derdini dinledi.
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