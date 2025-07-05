Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi 2729 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, müstakil bir evin bağımsız alandaki ardiyesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahallelilerin de söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardım ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 dönüm otluk ve makilik alanın etkilendiği yangında, ardiye kullanılamaz hale geldi.