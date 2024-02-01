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Kocaeli'de P&G Fabrikası Rehine Krizi

Kocaeli\'de P&G Fabrikası Rehine Krizi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasının ana binası basılarak içeridekiler rehin alındı. Şüpheli, Filistin poşusuyla yüzünü kapatarak bomba düzeneği olan bir düzenekle poz verdiği bir fotoğraf çekildi. Şüphelinin duvara 'Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm' yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü.

01.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:02
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FABRİKA İÇİNDEN

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G firmasının fabrika ana binasını basıp, içeridekileri rehin alan kişiyi polisin ikna çalışmaları sürerken, Vali Seddar Yavuz da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öne sürülürken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yüzünü Filistin poşusuyla kapatan, üzerinde bomba düzeneğini andıran düzenek olan kişinin elinde tabanca ile poz verdiği görüldü. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da 'Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü.

Kaynak: DHA

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