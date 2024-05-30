Kocaeli\'de PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında Şanlıurfa'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen 2 zanlı, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.