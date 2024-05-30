Kocaeli\'de PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında Şanlıurfa'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen 2 zanlı, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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