Kocaeli'de Provokatif Paylaşımlar Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de Provokatif Paylaşımlar Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'de sosyal medya platformlarında göçmen karşıtı paylaşımlar yaptığı ve provokatif söylemlerde bulunduğu tespit edilen 8 şüpheli, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

04.07.2024 00:15
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Kocaeli'de sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinden "göçmen karşıtı paylaşımlar yaptığı, kamu düzeni ve barışını bozduğu, insanları sokağa çağırdığı ve provokatif söylemlerde bulunduğu" tespit edilen U.S, H.E, R.P, H.K, M.S.Y, Y.Ö.C, D.V. ve H.E'nin 2 Temmuz'da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Provokatif Paylaşımlar Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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