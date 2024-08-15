Kocaeli'de Sahte Şampuan ve Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika
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Kocaeli'de Sahte Şampuan ve Kaçak Ürün Operasyonu

Kocaeli\'de Sahte Şampuan ve Kaçak Ürün Operasyonu

Kocaeli'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan sahte şampuanlar ile kaçak ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri sahte şampuan üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenledi. Jandarma ekipleri ayrıca Darıca ve İzmit ilçelerinde kaçak ürün sattığı belirlenen iş yerlerine düzenlediği baskınlarda da birçok kaçak ürün ele geçirdi.

15.08.2024 12:53
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KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan sahte şampuanlar ile kaçak ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri sahte şampuan üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bilinen markalara ait piyasa değeri 4 milyon TL olan 82 bin 944 sahte şampuan, 73 bin 350 boş şampuan kutusu, 133 bin 200 şampuan etiketi, 10 bin 100 şampuan kutusu kapağı ve 20 bin 400 boş ambalaj kutusu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAK ÜRÜN SATAN İŞ YERLERİNE BASKIN

Jandarma ekipleri tarafından ayrıca Darıca ve İzmit ilçelerinde kaçak ürün sattığı belirlenen iş yerlerine düzenlenen baskınlarda piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 33 kol saati, 59 güneş gözlüğü, 155 parfüm, 20 elektronik sigara, 400 elektronik sigara filtresi, 39 bin 250 dolu makaron, bin 800 boş makaron, 200 kaçak nargile tütünü ve 47 sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Sahte Şampuan ve Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika

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