Kocaeli\'de sel nedeniyle kapanan Alihocalar Mahallesi dere geçiş yolu ulaşıma açıldı

Kocaeli'de sel nedeniyle kapanan Alihocalar Mahallesi dere geçiş yolu ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez Alihocalar Mahallesi'ndeki dere geçiş yolunda altyapı güçlendirme çalışması yaptı, selin olumsuzluklarını giderme çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'de geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağanağın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi'nde sel nedeniyle kapanan dere geçiş yolunda altyapı güçlendirme çalışması yaptı.
Yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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