Kocaeli'de Sıfır Atık Yönetim Planı İmzalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Sıfır Atık Yönetim Planı İmzalandı

Kocaeli\'de Sıfır Atık Yönetim Planı İmzalandı
08.07.2025 18:07
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Kocaeli'deki belediyeler, "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı"nı imzaladı.

Kocaeli'deki belediyeler, "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı"nı imzaladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen imza töreninde, projenin tanıtım sunumunun yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ilçe belediyeleriyle projeyi yürütmenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Baraçlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında Kocaeli'de de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda, atık oluşumunun azaltılması, israfın önlenmesi ve atıkların kaynağında toplanması gibi konularda çalışma yaptıklarını bildiren Baraçlı, "Sıfır atık projesi kapsamında 2018-2024 yıllarında Kocaeli genelinde kaynağında ayrı toplanan 250 bin ton kağıt ile 4 milyon ağacın kesilmesi önlenmiş, aynı zamanda 190 bin ton plastik ile 3 milyon litre ham petrol, 100 bin ton cam ile 110 bin ton hammadde, 200 bin ton metal atık ile 270 bin ton metal hammadde tasarrufu sağlanmıştır." diye konuştu.

???????Baraçlı, 2022'de "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"nin yaygınlaştırılmasına yönelik ilçe belediyelerine 80 Mobil Atık Getirme Merkezi temin ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemize iki adet sıfır atık noktası temin edilmesi, bu noktalara getirilen kağıt, karton, plastik, cam, metal pil gibi ambalaj atıkların yanı sıra atık yağlar ve elektronik atıkların toplanmasını hedefliyoruz. Karşılığında ilçe belediyelerimizce verilecek teşvikle vatandaşımızın akıllı ulaşım kartlarına bakiye yüklenmesine yönelik teşvik uygulamasını başlatıyoruz."

UlaşımPark şirketinin de projede aktif rol alacağını anlatan Baraçlı, projenin çevreye salınan sera gazlarını ve karbon ayak izini azaltmasını hedeflediklerini kaydetti.

Baraçlı, Türkiye'nin sıfır emisyon hedefinin ülke olarak yerine getirilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirerek, "Sürdürülebilir yaşamı benimseyen, kaynaklarını verimli kullanan, çevre dostu uygulamalarıyla Türkiye'ye örnek şehir olma vizyonuyla hareket edeceğiz." dedi.???????

İmza törenine, bazı ilçelerin belediye başkanları ile belediyelerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, kocaeli, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Sıfır Atık Yönetim Planı İmzalandı - Son Dakika

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