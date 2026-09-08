Kocaeli\'de son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 27 kişi kurtarıldı

KOCAELİ'de son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 27 kişi kurtarıldı. Sezon genelinde ise cankurtaranlar, 527 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, tatilcilerin güvenli şekilde denize girmesi için kıyı şeridinde görevlerini sürdürüyor. Ekipler, boğulma tehlikesi yaşayanlara anında müdahale ediyor. Son bir haftada Kandıra ilçesindeki Cebeci ve Kumcağız plajlarında 27 kişi kurtarıldı. Cebeci'de 24, Kumcağız'da ise 3 kişi ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Sezon başından bu yana ise KOSKEM ekipleri tarafından 527 kişi boğulmaktan kurtarıldı.