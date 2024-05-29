Kocaeli'de Taksiyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Taksiyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli\'de Taksiyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İsmet T. yönetimindeki otomobil ile Yüksel Y. idaresindeki taksi çarpıştı. Kazada sıkışan sürücüler ve taksi yolcusu Furkan B. ile diğer otomobilde bulunan Namigar T. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

29.05.2024 21:25
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Kocaeli'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda İsmet T. yönetimindeki 41 AGV 278 otomobil ile Yüksel Y. idaresindeki 41 T 0256 plakalı taksi çarpıştı.

Araçlarda sıkışan sürücüler ile taksinin yolcusu Furkan B. ve diğer otomobilde bulunan Namigar T, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Taksiyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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