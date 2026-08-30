Kocaeli'de TCG Doğan Hücumbotu Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de TCG Doğan Hücumbotu Ziyarete Açıldı

Kocaeli\'de TCG Doğan Hücumbotu Ziyarete Açıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TCG Doğan hücumbotu İzmit Yat Limanı'nda ziyaretçilere açıldı.

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Doğan hücumbotu ziyarete açıldı.

İzmit Yat Limanı'nda demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Limana çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının doğan sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Burada kayıt yaptıran ziyaretçiler, mihmandar gemi personeli eşliğinde hücumbotu gezdi.

Ziyaretçilere, gemide bulunan silah sistemleri, teknik donanım ve görev faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Hücumbot, saat 17.00'ye kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de TCG Doğan Hücumbotu Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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