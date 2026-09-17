Kocaeli\'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de tefecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği iddia edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi.
Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği iddia edilenlere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan A.T, O.F, E.S, E.E, M.O, M.D, İ.D, E.Ç, S.U, H.İ. ve M.T.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Ekiplerce 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişinin başka suçtan tutuklu olduğu tespit edilmişti.
Operasyon kapsamında 16 Haziran'da 17 şüpheli yakalanmış, 11'i tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Devam eden süreçte tutuklu sayısı 14'e yükselmişti.
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