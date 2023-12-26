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Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları terörü lanetledi - Son Dakika
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Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları terörü lanetledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen 'terörü lanet' yürüyüşünde, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerler anıldı. Yürüyüşe, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kocaeli\'de sivil toplum kuruluşları terörü lanetledi
26.12.2023 - 16:18,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "terörü lanet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kentte faaliyet gösteren dernekler, odalar ve sendikaların yer aldığı 145 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, Fevziye Camisi'nin önünde toplandı.

Daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla Anıtpark'a kadar yürüyen grup, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlerin isimlerini okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Grup adına açıklamayı okuyan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı, aziz şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Öfkemiz, acımız kadar büyüktür." dedi.

Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını ve kalmayacağını vurgulayan Arlı, şöyle devam etti:

"Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Hain pusunun ardından şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize ve tüm güvenlik güçlerimize dua ediyor, kahramanlıklarıyla gurur duyuyoruz.

Türk milletinin birliğini yıkmaya çalışan bölücü terörün sözcü ve destekçilerini, ne Meclis'te ne de medyada görmek istemediğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Halkımızdan bu tür bölücü zihniyetlere itibar etmemelerini bekliyoruz. Türk milleti bunların hepsinin hevesini kursaklarında bırakacaktır. Siyasetçi ve ya gazeteci kılığına girmiş hiç kimsenin hiçbir sıfatla şehit ailelerimizin ve şehitlerimizin ruhlarını incitmeye hakları ve hadleri yoktur. Gün, yüce Türk milletinin hakkını, hukukunu savunmak, bölücülüğe 'dur' demek, birlik ve beraberlik günüdür."

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, partilerin ilçe başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA
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