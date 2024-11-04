Kocaeli'de Terörle Mücadele Operasyonları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Terörle Mücadele Operasyonları

Kocaeli\'de Terörle Mücadele Operasyonları

Kocaeli'de ekim ayında terör örgütlerine yönelik 15 gözaltı yapıldı, 3 kişi tutuklandı.

04.11.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte ekim ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

Aktaş, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen ay terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu ile düzensiz göçle mücadele konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

???????Terörle mücadelede kentte 11 örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Aktaş, "Bu operasyonlarda 15 gözaltı, 3 olay işlemi yapılmıştır. Gözaltına alınanlardan 3'ü adli kontrolle serbest bırakılmış, 3 kişi de tutuklanmıştır." dedi.

Aktaş, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen 13 operasyonda 26 organizatörün yakalandığını belirterek, "Organizatörlerden 17'si tutuklanmış, 1 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanan 612 düzensiz göçmen ise geri gönderme merkezine teslim edilerek, işlemleri tamamlananlar sınır dışı edilmiştir. Narkotik suçlarla mücadelede de toplam 863 operasyonda 1063 kişi gözaltına alınmış olup 64 kişi tutuklanmıştır, 26 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." diye konuştu.

Organize suçlarla mücadelede 4 operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Kaçakçılıkla ilgili 32 operasyon yapılmış, 58 kişi gözaltına alınmıştır. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Mali suçlara yönelik 13 operasyon gerçekleştirilmiş, 15 gözaltı işlemi uygulanmıştır. Geçen dönem içerisinde ilimizde toplam 4 bin 806 asayiş olayı meydana gelmiş olup, bu olaylarda 2 bin 199 şahıs yakalanmıştır. Yürütülen çalışmalarda 2 bin 354 aranan kişi yakalanmıştır. Siber suçlarla mücadelede 4 operasyonda terör iltisaklı çalışma yapan 44 hesapla ilgili işlem yapılmış, 18 şahıs tespit edilmiş, 695 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapılmıştır."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Boğazlar Bölge Komutan Vekili Kuzey Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy ve kaymakamlar katıldı.???????

Kaynak: AA

Göçmen Kaçakçılığı, İlhami Aktaş, Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, kocaeli, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Terörle Mücadele Operasyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:58 Uşak’ta köprünün altında erkek cesedi bulundu Uşak'ta köprünün altında erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:16:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Terörle Mücadele Operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.