Kocaeli'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile Biberiye Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile Biberiye Hasadı Başladı

Kocaeli\'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile Biberiye Hasadı Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadına başlandı. Proje kapsamında, ilk etapta 1140 dekar alanda 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluşturuldu. Hasat, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle gerçekleştiriliyor.

27.08.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesini teşvik etmek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla 4 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında, ilk etapta 1140 dekar alanda 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluşturuldu.

Bu sezonun ilk biberiye hasadı, Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde yapılmaya başlandı.

Hasat, hem insan gücüyle hem de tasarımı ve üretimi Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle yapılıyor. İlk kez Kocaeli'de kullanılan makine sayesinde bitkilere zarar vermeden seri olarak hasat gerçekleştiriliyor.

"Şu an ikinci hasadımızı yapıyoruz"

Karamürsel İhsaniye Mahallesi'ndeki tarlasında biberiye hasadı yapılan çiftçi Enver Güzel, Büyükşehir Belediyesinin mazot ve gübre başta olmak üzere tarımsal desteklerinden yararlandığını anlattı.

Yaklaşık 15 dekar arazisine 28 bin biberiye fidesi dikimi yapıldığını ve 6 bin 220 kilogram ürün elde ettiğini anlatan Güzel, biberiyenin veriminden memnun kaldıklarını ifade etti.

Daha önce arazisine arpa ve buğday ektiğini, TABİP ile 2021'de tanıştığını aktaran Güzel, "3 yıldır biberiye yetiştiriyorum. Şu an ikinci hasadımızı yapıyoruz. Sözleşmeli ve alım garantili projeden memnunum. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kocaeli, Çiftçilik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile Biberiye Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 17:11:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile Biberiye Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement