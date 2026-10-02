Kocaeli'de tırda 6 ton 250 kilogram kaçak tütün bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de tırda 6 ton 250 kilogram kaçak tütün bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Valilik açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada bir tırda 6 ton 250 kilogram kaçak tütün bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından bir tırda 6 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir tırda yapılan aramada, 6 ton 250 kilogram kaçak tütün bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
KaçakçılıkGüvenlik3. SayfaKocaeliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:42
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
16:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletmiş
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:05:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Kocaeli'de tırda 6 ton 250 kilogram kaçak tütün bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei