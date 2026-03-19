Kocaeli'de Trafik Denetimi: Ağır Araçlar Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Trafik Denetimi: Ağır Araçlar Yasaklandı

19.03.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı sonrası trafik yoğunluğunu önlemek için ağır araçların girişi yasakladı.

KOCAELİ Valiliği, Ramazan Bayramı tatil dönüşü nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların İstanbul yönüne 21 Mart Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart Pazartesi günü saat 01.00'a kadar kente girişi yasaklandı.

Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili için kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu önleyebilmek adına çeşitli tedbirler aldı. Kentin önemli trafik noktalarında ekipler düzenli olarak denetim ve kontrollerde bulunurken; bazı kritik güzergahlar kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların girişine kapatıldı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00'a kadar İstanbul ili istikametine D-100 kara yolu, Anadolu O-4 Otoyolu, Kuzey Marmara (07) Otoyolu, 0-5, D-595 kara yollarının ilimiz sınırlarından geçen bölümlerinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 Sayılı İI İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereği izin verilmemesine valiliğimizce karar verilmiştir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:39:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.