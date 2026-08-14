Kocaeli'de Trafik Kazası: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Trafik Kazası: Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'de otomobille 17 yaşındaki kıza çarpan sürücü, mağdurun üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı.

Kocaeli'de otomobiliyle çarptığı 17 yaşındaki kızın üzerinden geçen şüpheli tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos'ta Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, müşteki-mağdurlar A.K. (17) ile R.T'nin, vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmaları üzerine şüpheli sürücü S.D'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin üzerine atılı "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, talep doğrultusunda hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca elde edilen yeni deliller ve tanık beyanları sonrasında, şüphelinin mağdura aracıyla (A.K.) çarptığı, mağdurun yere düşmesi sonrası olay yerinden kaçmak amacıyla mağdurun üzerinden aracıyla geçtiği tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylemin 'silahla yaşamı tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

Şüpheli, üzerine atılı suçtan tutuklanması talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, talep doğrultusunda hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Olay

Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde 11 Ağustos'ta, S.D'nin kullandığı otomobil A.K'ye (17) ve motosiklet sürücüsü R.T'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Trafik Kazası: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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