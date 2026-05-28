Kocaeli'de Trafik Kısıtlaması
Kocaeli'de Trafik Kısıtlaması

28.05.2026 18:14
Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı için ağır araçlara geçici trafik kısıtlaması getirdi.

KOCAELİ Valiliği, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker geçişlerine geçici kısıtlama getirdi. Valilik, bozulabilir gıda, ilaç ve akaryakıt taşıyan araçların ise zorunlu hallerde kontrollü geçiş yapabileceğini açıkladı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Kocaeli Valiliği bazı güzergahlarda ağır tonajlı araçlara geçici trafik kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 01 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar; İstanbul İstikametine; D-100 Karayolu, Anadolu O-4 Otoyolu, Kuzey Marmara (07) Otoyolu, 0-5, D-575 ve D-595 karayollarının, ilimiz sınırlarından geçen bölümlerinde; kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 Sayılı İI İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereği izin verilmemesine valiliğimizce karar verilmiştir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir"

Kaynak: DHA

Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kocaeli, Trafik, Ulaşım

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
