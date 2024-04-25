Kocaeli'de Üniversite Öğrencileri Sokak Hayvanlarına Destek Verdi - Son Dakika
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Kocaeli'de Üniversite Öğrencileri Sokak Hayvanlarına Destek Verdi

Kocaeli\'de Üniversite Öğrencileri Sokak Hayvanlarına Destek Verdi

Kocaeli'de gönüllü üniversite öğrencileri, ziyaret ettikleri barınakta can dostların yaşam alanlarında temizlik ve besleme çalışmasına destek verdi. Denizci Öğrenciler Derneği üyesi 25 öğrenci ve Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin Adıyaman'da ölen köpeği Proteo'nun adı verilen Başiskele ilçesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü veteriner hekim Muhammet Feyzi Karabıyık'dan merkez hakkında bilgi alan öğrenciler, kedi ve köpeklerin bulunduğu alanlarda temizlik yaptı, kaplarına yem ve su bıraktı.

25.04.2024 10:54
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Kocaeli'de gönüllü üniversite öğrencileri, ziyaret ettikleri barınakta can dostların yaşam alanlarında temizlik ve besleme çalışmasına destek verdi.

Denizci Öğrenciler Derneği üyesi 25 öğrenci ve Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin Adıyaman'da ölen köpeği Proteo'nun adı verilen Başiskele ilçesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü veteriner hekim Muhammet Feyzi Karabıyık'dan merkez hakkında bilgi alan öğrenciler, kedi ve köpeklerin bulunduğu alanlarda temizlik yaptı, kaplarına yem ve su bıraktı.

"Öğrencilerle sahipsiz hayvanları buluşturduk"

Feyzi Karabıyık, AA muhabirine, barınakta temizlik ve bakım hizmetleri açısından bir ihtiyaçları olmadığını belirterek, öğrencilerle sahipsiz hayvanları buluşturmak adına güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karabıyık, 600 metrekaresi kapalı 6 dönüm alana kurulu merkezin geçen yıl faaliyete başladığını aktararak, bugüne kadar 1500'ün üzerinde kısırlaştırma ameliyatı yaptıklarını, 3 bine yakın hayvanı tedavi ettiklerini, yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladıklarını kaydetti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle insanların sahipsiz hayvanlarla iletişim kurmaları ve onlarla bağ oluşturmalarına katkı sağladıklarını anlatan Karabıyık, "Burası sabah faaliyete başlar. Saat 08.00 gibi temizlik yapılır ve köpeklerimizin mamaları verilir. Öğrenci arkadaşlar burada bütün salonlarımızı, kedi kafeslerimizi, köpek kafeslerimizi temizlediler. Bizim burada böyle bir şeye ihtiyacımız yok ama onlarla bir sosyal sorumluluk projesi geliştirip insanlara mesaj vermek, burada böyle bir faaliyet yürütüldüğünü, sokak hayvanlarıyla birlikte yaşanabildiğini göstermek amaçlı bir çalışma yürüttük." diye konuştu.

"Burada olduğumuz için çok mutluyuz"

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emre Büyükbayraktaroğlu da güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

"Sokak hayvanlarına bu şekilde, temiz bir şekilde bakmaları, hasta hayvanlarımızı iyileştirmeleri bizleri çok mutlu etti." diyen Büyükbayraktaroğlu, barınağın fiziki koşullarının iyi olduğunu görmelerinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini belirtti.

Büyükbayraktaroğlu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çeşitli faaliyetler yürüttüklerine değinerek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Hasta köpeklerle zaman geçirip temizliklerini gerçekleştirerek az da olsa onları besleme imkanı bulduk. Barınak hakkında bilgi aldık. Triaj, röntgen, acil servis gibi alanlarda sokak hayvanlarıyla ne kadar özel bir şekilde ilgilendiklerini gördük. Bizim açımızdan çok bilgilendirici oldu." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek ise daha önce Karamürsel'deki barınağı ziyaret ederek temizlik çalışması yaptıklarını aktararak, faaliyetlerinin kentteki diğer barınaklarda devam edeceğini kaydetti.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projesinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Pek, "Onların devamlı arkalarındayız. Ne isterlerse vermeye de hazırız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Üniversite Öğrencileri Sokak Hayvanlarına Destek Verdi - Son Dakika

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