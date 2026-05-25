Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si daha tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde ticaretinin" önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu Darıca ve Gebze ilçelerinde bir imalathane ile sevkiyatta kullanıldığı belirlenen araçlara eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanmıştı.

Operasyonlarda yaklaşık 1 milyon 700 bin sentetik ecza hap, 1 ton 344 kilogram sentetik ecza yapımında kullanılan ham madde, 161 kilogram hap kapsülü ile 19 makine ve cihaz ele geçirilmişti.