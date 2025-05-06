Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, şüpheli T.Ü'nün evinde yaptıkları aramada 222 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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