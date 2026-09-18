Kocaeli'de yapay zeka destekli tarım projesi Kandıra'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de yapay zeka destekli tarım projesi Kandıra'da başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli\'de yapay zeka destekli tarım projesi Kandıra\'da başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de yapay zeka ve dron destekli Akıllı Zirai Mücadele Projesi uygulanmaya başlandı. Pilot bölge Kandıra'da ilk etapta 5 bin dekar arazi taranacak, sistemin kent geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kocaeli'de verimli ve sürdürülebilir tarım için yapay zeka ve dron destekli proje geliştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle hazırlanan "Akıllı Zirai Mücadele Projesi"yle tarımsal verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir üretim modelinin oluşturulması hedefleniyor.

Kentte tarımsal üretimde verimliliği artırmak, çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmek ve çevre dostu üretimi yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan proje uygulanmaya başlandı.

Pilot bölge olarak belirlenen Kandıra ilçesinin bazı mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, tarım arazileri dron ve insansız hava araçlarıyla (İHA) havadan taranarak bitki sağlığına ilişkin görüntüler alındı.

Elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle üreticilere parsel bazında dijital öneriler sunulması amaçlanıyor.

Hastalık ve zararlılara karşı erken uyarı sistemi kurulacak

Proje kapsamında zirai ilaç ve gübre kullanımının daha kontrollü hale getirilmesi de hedefleniyor.

Dron ve uzaktan algılama teknolojileriyle sorun yaşanan bölgelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılırken, tarım alanlarına kurulacak akıllı zararlı tuzaklarıyla zararlı popülasyonlarının dijital ortamda izlenmesi planlanıyor.

Tuzaklardan elde edilecek veriler, uydu ve dron görüntüleriyle değerlendirilecek.

İlk saha çalışmalarından elde edilen verilerle hastalık ve zararlıların yaygınlaşması beklenmeden riskli alanların belirlenmesine yönelik altyapı oluşturuldu.

Erken uyarı sistemi sayesinde ürün kayıplarının azaltılması ve üreticilerin daha hızlı önlem alabilmesi amaçlanıyor.

Üreticilere 24 saat dijital danışmanlık sunulacak

Proje kapsamında üreticilerin cep telefonlarından kullanabileceği mobil uygulama da devreye alınacak.

Çiftçiler, kendi parsellerine ilişkin analiz ve önerilere uygulama üzerinden ulaşabilecek.

Yapay zeka destekli chatbotla hastalık, zararlı ve bitki besleme konularında 24 saat dijital danışmanlık hizmeti sunulması planlanıyor.

Böylece üreticilerin tarlalarındaki gelişmelerle ilgili veriye dayalı karar alma imkanına sahip olması hedefleniyor.

İlaç ve gübrenin ihtiyaç doğrultusunda kullanılmasıyla toprağın ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanması da amaçlanıyor.

İlk etapta 5 bin dekarlık tarım arazisinin belirlenen program dahilinde taranması, çalışmaların tamamlanmasının ardından sistemin Kocaeli geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiKandıraKocaeliGüncelPilotTarımÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:51:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Kocaeli'de yapay zeka destekli tarım projesi Kandıra'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement