Kocaeli\'de yapay zeka destekli tarım projesi Kandıra\'da başladı

Kocaeli'de verimli ve sürdürülebilir tarım için yapay zeka ve dron destekli proje geliştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle hazırlanan "Akıllı Zirai Mücadele Projesi"yle tarımsal verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir üretim modelinin oluşturulması hedefleniyor.

Kentte tarımsal üretimde verimliliği artırmak, çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmek ve çevre dostu üretimi yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan proje uygulanmaya başlandı.

Pilot bölge olarak belirlenen Kandıra ilçesinin bazı mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, tarım arazileri dron ve insansız hava araçlarıyla (İHA) havadan taranarak bitki sağlığına ilişkin görüntüler alındı.

Elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle üreticilere parsel bazında dijital öneriler sunulması amaçlanıyor.

Hastalık ve zararlılara karşı erken uyarı sistemi kurulacak

Proje kapsamında zirai ilaç ve gübre kullanımının daha kontrollü hale getirilmesi de hedefleniyor.

Dron ve uzaktan algılama teknolojileriyle sorun yaşanan bölgelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılırken, tarım alanlarına kurulacak akıllı zararlı tuzaklarıyla zararlı popülasyonlarının dijital ortamda izlenmesi planlanıyor.

Tuzaklardan elde edilecek veriler, uydu ve dron görüntüleriyle değerlendirilecek.

İlk saha çalışmalarından elde edilen verilerle hastalık ve zararlıların yaygınlaşması beklenmeden riskli alanların belirlenmesine yönelik altyapı oluşturuldu.

Erken uyarı sistemi sayesinde ürün kayıplarının azaltılması ve üreticilerin daha hızlı önlem alabilmesi amaçlanıyor.

Üreticilere 24 saat dijital danışmanlık sunulacak

Proje kapsamında üreticilerin cep telefonlarından kullanabileceği mobil uygulama da devreye alınacak.

Çiftçiler, kendi parsellerine ilişkin analiz ve önerilere uygulama üzerinden ulaşabilecek.

Yapay zeka destekli chatbotla hastalık, zararlı ve bitki besleme konularında 24 saat dijital danışmanlık hizmeti sunulması planlanıyor.

Böylece üreticilerin tarlalarındaki gelişmelerle ilgili veriye dayalı karar alma imkanına sahip olması hedefleniyor.

İlaç ve gübrenin ihtiyaç doğrultusunda kullanılmasıyla toprağın ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanması da amaçlanıyor.

İlk etapta 5 bin dekarlık tarım arazisinin belirlenen program dahilinde taranması, çalışmaların tamamlanmasının ardından sistemin Kocaeli geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.